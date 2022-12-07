經濟部標準檢驗局參考國際標準與照顧國內嬰幼兒手推車使用安全，訂出2部新標準，確保家長與孩童的使用。

標檢局調和國際標準ISO 31110制定公布CNS 12940-1「兒童照護用品-手推嬰幼兒車-第1部：坐式／臥式手推嬰幼兒車」國家標準。CNS 12940-1適用於供乘載1位或多位3歲以下嬰幼兒使用之手推嬰幼兒車，且在適用範圍中指出3歲幼兒平均體重相當於15kg。為使手推嬰幼兒車標準之適用性趨於完備，標準局另參考歐盟標準EN 1888-2制定公布CNS 12940-2「兒童照護用品-手推嬰幼兒車-第2部：超過15kg至22kg幼兒用坐式手推嬰幼兒車」，可適用於乘載1位以上，且個別體重均超過15kg至22kg之坐式手推嬰幼兒車。

本次新公布CNS 12940-1及CNS 12940-2等2部標準中除納入產品之「化學危害」、「熱危害」及「機械危害」等安全要求事項外，並規定應於「產品標示」、「購買資訊」及「使用說明書」等處揭露商品訊息及標註警語等，除可降低發生危害之風險，使爸媽可多一份安心外，亦可供產製業者一致之安全規範依循，以共同維護產品品質及安全。

標準局呼籲家長切勿將嬰幼兒留置於手推嬰幼兒車中無人照顧，且應確保在展開與折疊產品時與兒童保持安全距離，另建議於購買時應詳細閱讀產品標示及說明書等相關資訊內容，以利選購合適且安全之產品，並可減少因誤用而發生意外機率。未來該局將持續關注國際上兒童照護用品相關標準脈動，以適時檢討並制修訂相關國家標準，為父母及兒童打造優質且安全消費環境。