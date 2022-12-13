基隆市教育處日前舉辦「學生公民實踐行動方案比賽」，讓基隆市的學子從過程中學到關心公共事務，並表達自己的意願。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府教育處為推動兒童權利公約，日前舉辦「學生公民實踐行動方案比賽」，以「基隆新風貌」為題，共有公私立高中、國中、國小13所學校17隊報名，由學校教師帶領學生研擬改造「基隆新風貌」行動方案，研究分析其成因和現況，提出具體可行的行動策略，轉化成實際的計畫與行動。

基隆市教育處表示，為讓學校師生更熟悉本次比賽行動方案的提案研究過程，今年9月14日舉辦了第一次行動方案工作坊，由財團法人民間公民與法治教育基金會陳端峰老師、明德國中徐仁彬校長、安樂高中李啟嘉老師帶領學生從說明問題、檢視得以解決問題的各項可行政策、提出公共政策議案，最後擬定具體可行的行動計畫。

後續又在10月28日再次辦理迴流研習，由各隊學生自行上台報告研擬的行動計畫成果，並且邀請到台北市大直高中黃益中老師面對面指導學生隊伍。各隊學生依照兩次研習指導教師建議意見修正後，最後將行動計畫成果上傳網站，並由各隊學生自行利用臉書等社群網站進行行銷，讓全市師生共同觀摩學習並進行網路評選。

本次比賽評分分為網路評選及實體評審兩階段，第一階段網路評選參與達27064人次，全市師生參與非常踴躍，網路評選結果再由暖暖高中甘邵文校長、北市弘道國中賴宏銓校長及暖江國小張兆文校長擔任第二階段實體評審委員，以網路評選成績41％加上實體評審59％作為總決選成績。

最後總決選比賽結果出爐，由安樂高中、聖心國中、及八堵國小分別取得高中、國中及國小組的特優，本次比賽優秀隊伍將再代表基隆市參加全國公民行動方案比賽。

今年學生行動方案主題包括學區交通問題、學生服裝儀容、流浪動物、無家可歸的流浪漢、實驗教育、月經平權、學生權利及兒童遊戲場等，範圍涵蓋基隆市民及學生的各種生活相關議題，參賽隊伍在過程中訪問學生、家長、民眾及民意代表等，均獲得各界非常正面的評價與回應，真正的「做中學」。本府教育處杜處長國正透過活動鼓勵學生關懷公共事務及正向發展兒少表意權，並於歷程中整合素養學習，共同創造「基隆新風貌」。