探討補習文化，雲林縣文生高中話劇社拿下「藝把青創意戲劇比賽」冠軍。（文生高中提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣四湖鄉文生高中位處偏鄉，資源相對缺乏，話劇社學生捨棄華麗道具，深入探討社會議題，日前參加文化部舉辦的「藝把青創意戲劇比賽」，拿下雲嘉南地區冠軍，19日校方表示此次演出主題「習慣．慣習」，以狂想喜劇風格探討補習文化，在輕鬆氛圍中引人深思，獲得評審青睞。

文生高中是全台唯一由天主教遣使會創辦的學校，校訓「簡樸愛德」，成立已20餘年的學校話劇社「擺浪劇坊」，也以「愛德」為主題編寫劇本，參加文化部針對青少年舉辦的「藝把青創意戲劇比賽」，屢屢獲獎，本月17日再次奪冠，第4度拿下冠軍，成績傲視雲嘉南地區。

學校話劇社指導老師王梅詩表示，此次話劇社成員共同編寫「習慣．慣習之你好，Bomb！」劇本，探討台灣的補習文化，內容描述學生在補學班遭遇的各種問題、如何面對，有些學生無法適應補習班，情緒面臨爆炸點；有學生卻甘之如飴，適應得很好，獲益良多，種種面向，引人深思。

王梅詩說，評審一開始看到劇本名稱，以為是嚴肅的社會議題探討，沒有想到呈現的竟是喜劇式的狂想，在荒謬中展現合理的質疑，在笑聲中隱含著淚水，讓人看了不會感到沉悶，觀賞後引發對補習文化的思考，進一步關心台灣學子的升學壓力與升學制度的改革。

話劇社學生說，由於偏鄉學校資源不多，道具都是自己動手作，相當克難，大家把重心放在劇本的編排與情緒的表達，利用星期假日與課後時間不斷排練，很高興能獲得評審的肯定，再次為學校爭光。