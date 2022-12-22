畢業舞會變悲劇？祕魯一所高中日前舉辦畢業舞會，當學生聚在舞池中央跳舞時，地面突然承受不住眾人的重量，坍塌成一個巨大的「天坑」，導致25名學生摔落坑底，讓在場的人都嚇壞了，急忙上前救援，而事發影片在網路上曝光後，很快就引發熱議。

根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在聖馬丁（San Martin）一所高中的畢業舞會，本月17日一名網友將舞會片段上傳到TikTok，並表示「畢業舞會變悲劇」，從畫面中可以看到，一群身穿西裝、禮服的高中生聚在舞池中央跳舞，正當他們興致高昂的時候，地面突然坍塌，瞬間形成一個巨大的「天坑」，幾乎所有高中生都被「吞噬」，跌落坑底，現場也揚起大量灰塵。

突如其來的意外讓大家都嚇壞了，一旁的民眾都發出尖叫聲，DJ見狀也立刻停止音樂，未受波及的人則急忙上前幫忙救援，在影片的最後可以看到，有人找了梯子來幫忙救援，另一人則負責引導掉到洞內的人疏散。

據當地報導稱，共有25人受到波及，所幸大家後來都順利回到地面，且大多數人都只有受到輕傷，事後已被送到醫院檢查與治療。目前仍不清楚地面坍塌的原因，但推測舞會地板因為是木頭材質比較脆弱，無法支撐這麼多人的重量，才導致天坑出現。