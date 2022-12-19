味全龍棒球隊在2019年重組並重返中華職棒，球隊當初重組主打特色就是「新科技」，為了回饋基層棒球，龍隊情蒐團隊前往台南善化高中，與善高教練團合作，運用儀器協助學生球員訓練。

味全龍領隊丁仲緯表示，球團長期持續投入運動科技軟、硬體資源，期盼透過與基層互動分享，引領整體產業提升；另外也透過客觀數據，讓球員們能夠審視自己，做更有效率的訓練。

此次前往善化高中，是味全龍隊今年繼台東體中、桃園大溪高中後，第3個前往辦理專業指導活動的高中科班球隊，善化高中棒球隊總教練邱書煌指出，用儀器檢測對球員幫助非常大，也讓球員了解自身哪裡不足，還可以知道現在及未來的訓練趨勢。善高教練蔡丞賢提到，這次活動能夠讓基層教練了解訓練的目標、選手了解自身的需求，未來往正確的道路前進，讓訓練方式達到更大的效率。

善化高中隊員黃家諾說，平常很少有機會用到運動科技儀器，這次測量了自己的投球球速、轉速和轉軸，知道這些數據之後，就會去想哪裡有不足的地方，要調整和修正。

味全龍復出推手、頂新和德文教基金會創辦人魏應充期盼球團秉持新科技、新高度、新亮點，帶動、振興各階層棒球運動，引領運動產業、創造新價值；而善化高中是科班棒球強隊，多位校友打過職棒，曾上過美國職棒大聯盟的味全龍隊教練羅嘉仁，以及龍隊現役球員、台灣職棒全壘打王林智勝都是其校友。

善化高中球員很關心自己和同學的的數據表現。（頂新和德文教基金會提供）

味全龍隊情蒐團隊向善化高中講解運動科技的用途。（頂新和德文教基金會提供）