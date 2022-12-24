2022第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽24日在嘉義市KANO棒球場舉行開幕典禮上，249支球隊齊聚一堂熱鬧非凡，擔任賽事宣傳大使的旅美球星陳柏毓也到場勉勵小將永不放棄，就是KANO精神。

諸羅山盃是國內少棒規模最大的賽事，今年邁入第25個年頭，受到新冠肺炎疫情影響，自2020年起近3屆，以往來自日本、韓國、香港等海外球隊都無法來台，不過今年仍有高年級組189隊、低年級組60隊與會，爭取最高榮耀，而來自台北的日僑雷公隊意外成為另類「外隊」。

今天開幕儀式上，由嘉義市長黃敏惠擔任主席，包括教育部體育署學校體育組長蔡忠益、中華民國學生棒球運動聯盟竇國詔理事長等人都出席，黃敏惠表示，歡迎大家來到嘉義市，嘉義市是KANO原鄉，一百年前是棒球KANO在這裡努力，「為了大家，去年也把球場整理好，位置更好坐了，大家在這裡可以打一場精彩的比賽。」

賽事宣傳大使陳柏毓以自身努力不懈的例子鼓勵小球員，黃敏惠說，陳柏毓不僅是代言人，也是小選手們學習的偶像，是最佳榜樣。

諸羅山盃將在12月27至29日最後3天進行精彩決賽，在主球場的賽事將透過智林體育台在有線電視、MOD、YOUTUBE等平台將進行實況轉播，服務不能到場的球迷朋友。