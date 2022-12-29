台中忠孝A在諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽季軍戰，靠著羅宇彥88球完投6局，僅被敲1支安打、無失分，加上許喆崴在2局敲出關鍵安打打回全場唯一分數，率隊以1比0險勝北市福林藍，奪下隊史第3次季軍。

季軍戰上演投手戰，忠孝全場敲出2支安打，福林更是只有1支安打，雙方10號上演王牌對決，結果由羅宇彥勝出，福林先發投手楊閎宇6局被敲2安、失1分，悲情吞下完投敗。

忠孝總教練賴朝榮表示，這批小球員從硬式轉軟式只練習3天，加上今年球隊都沒有友誼賽，在比賽機會不多的情況下，能打下季軍成績已經很不錯，「要從1、2百支球隊中打到現在不容易，小朋友有進步就很好了。」

6年級的羅宇彥昨天面對宜蘭竹林後援1局，卻投出3次保送，今天卻繳出生涯首次完封勝，賽後直呼感覺不錯，最滿意是改善壞球太多的缺點，「教練叫我把出手點抬高一點，不要太緊張。」除了當投手外他也會蹲捕，而不同於其他小球員都有欣賞的職棒球員，他自信地說偶像是自己，「因為對自己有信心。」