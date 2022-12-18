在美國的龐大外交壓力下，許多歐洲國家出於安全考量，已禁止中國企業全面或部分參與其5G網路建設。儘管對中國參與重要基礎設施建設存在顧慮，但根據德國電信諮詢公司的最新調查報告指出，華為在德國5G無線接入網路設備（RAN）占比達59％，高於4G網路的57％，依賴較以往更甚。

RAN是智慧型手機連接網路的基地台和相關基礎設施。路透引述德國電信諮詢公司Strand Consult的調查報告指出，其中概述了中國的華為和中興在歐洲各地推出下一代移動網路的作用，並特別指出，歐洲最大經濟體德國繼續依賴其重要貿易夥伴中國。

該調查報告表示，「有跡象指出，德國並未嚴肅看待中國構成的安全威脅」，將華為5G與北溪二號天然氣管道相比較，反對者長期以來一直批評該管道存在安全風險，但柏林此前則稱俄羅斯不會將能源作為武器。

德國聯邦網路局對路透表示，現行法規對核心組件和RAN的規範有所區別。批評者認為，法規對處理敏感數據的核心網路要求最為嚴格，但核心網路與RAN基礎設施密不可分，兩者都可能構成安全風險。針對高比例的中國零件是否會構成安全威脅，聯邦網路局未做出回應。

德國執政黨社民黨數位政策發言人、議員齊默曼（Jens Zimmermann）指責電信營運商只遵守法律的最低要求，而非落實其精神，「如果這種態度持續，我們必須收緊法律框架。」

Strand Consult的報告顯示，德國並非唯一在5G網路中增加使用中國制RAN設備的國家。但許多歐洲小國，特別是北歐及愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和斯洛伐克等東歐國家完全不使用華為相關設備。報告作者斯特蘭德（John Strand）表示，其中部分國家營運商主動選擇非中國供應商，以迎合擔心工業間諜的企業客戶。

德國議會2021年4月23日通過《IT-安全法2.0》。這部又被稱為「華為法」的法律為華為等下一代網路的電信設備製造商設置高門檻，若供應商聲明不實、不支持安全審計或未能及時報告或修補漏洞，個別的資訊科技（IT）零組件或整個公司都可能會被禁，並被宣布為不受信任的公司。