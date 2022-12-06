據報導，處理器大廠英特爾（Intel）表示，儘管全球經濟正在衰退，但英特爾將繼續在歐美等地建設新的晶圓廠，因為半導體設施包括晶圓廠在內，需要3到5年的時間才能完成興建，晶片製造商也必須嘗試預期3 到4年的需求，然後再透過興建晶圓廠來生產出新的晶片。簡單來說，這樣的期程要求恰好與英特爾的擴張計畫相符合，因為英特爾預期數年後半導體需求會呈現大反轉，英特爾「剛好」以擴張的產能來吞噬此龐大的市場。

英特爾的推估當然不是毫無根據，據半導體行業協會的報告顯示，未來半導體需求將以每年增長5% 的幅度增加，直到2030年，半導體的潛在市場規模將達到1兆美元，較當前的規模增加翻倍。

我個人反倒認為英特爾在此時擴建晶圓廠根本就是一場世紀豪賭，因其完全昧於數位匯流典範移轉（由硬轉軟）所帶來的巨大影響。首先，2017年時，我服務的科技集團就曾花費不貲購買具有公信力市調公司之VR/AR產業數據報告，直稱過了5年之後，VR/AR生態系相關終端軟體及服務販售會有數十倍的營收成長，時至今年，正好是2022年，結果如何？讀者當可自行判斷。數據不可盡信，此為一例。

近年來，國際政治經濟情勢發生了很大變化；地緣政治挑戰變得更大、反全球化正在發酵、通貨膨脹、經濟衰退，種種壓力正在擾亂全球。但在這些原因之中，偏偏較少著墨數位創新嚴重不足等因素。

不要忘記，過去一段很長的時間裡，數位經濟對全球經濟有著決定性的影響力，美中諸多網路相關企業市值屢破新高，蘋果市值甚至一度突破3兆美元大關。半導體畢竟不是面向消費者的終端產品，市場在解讀半導體需求的下降時，究竟是數位經濟影響到全球經濟，或是全球經濟拖累數位經濟，目前仍尚未有蓋棺論定的結論，此時，英特爾完全以面向企業的角度、晶片硬件的角度看待數位經濟，豈不危險？此其二。

我經常提及帶領全球後數位匯流、新分流走出新匯流的康莊大道有二選項，其一為元宇宙，其二為車聯網，因其皆為嶄新的使用情境、數位創新應用的處女地。我們不妨審視一下。

根據歐洲新聞台（Euronews）3日報導，歐盟執委會國際合作總司11月30日在元宇宙平台辦了一場「盛大派對」，希望促進歐盟的「全球門戶」（Global Gateway）計畫，吸引3000億歐元協助發展中國家進行基礎建設，減緩貧窮問題或氣候危機。這場元宇宙派對的目標希望讓不了解歐盟、不常接觸到歐盟相關資訊、習慣使用TikTok和Instagram的18至35歲的年輕族群更了解歐盟任務和使命。結果證實效果不佳，斥資38.7萬歐元，卻只有6個人參加。祖克柏所提及的元宇宙雖立意恢宏，但畢竟是一個新的生態系，能否如英特爾這般預期在5年後能大爆發，也因此橫生一個巨大的半導體市場需求，我個人是存疑的。

再來看看車聯網，當以馬斯克的Starlink為主軸。

受到全球電動車大廠如睡獅般驚醒、大力發展電動車的壓力影響，1年多前我已預測馬斯克將會舉起重振數位經濟的大纛，大舉進軍網路業。他的出手也的確讓人驚豔，不僅推出 Starlink 1.0、2.0版，掀起全球低軌衛星話題熱潮，同時還吞下推特並戮力改造它、推動內容訂閱，更想成為美國至今仍未能出現的超級應用，甚至誇口要自推手機，儼然一副後數位匯流救世主的模樣。但以目前Starlink 2.0版的表現僅能支援文字傳輸來看，要能真正變成萬用的車聯網，恐仍需不少時日。

讀者莫忘了我們所使用的電信網路，從3G到今日的5G差不多也用了20年左右的時間。重點是，英特爾能期待車聯網在5年後大爆發嗎?

還好，分析師也不斷提醒，英特爾在未來幾年建設新晶圓廠的數量，很可能會導致產能過剩的狀態。

（作者為科技媒體專欄作家）