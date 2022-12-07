台積電砸下400億美元赴美設廠，預計2024年量產5奈米與4奈米，並在2026年量產3奈米先進製程晶片。台積電也被認為將是美國最先進晶片的生產者，但英特爾執行副總兼技術開發總經理Ann Kelleher卻不認同此看法，並喊話英特爾將重新奪回晶圓代工的領先地位。

紐約時報、美國eeNews報導，即使外界認為台積電將替美國生產最先進的晶片，但與台積電亦敵亦友的英特爾卻不這樣認為，Ann Kelleher被問到此事時直白表示，「我不同意這樣的觀點。」

此外，Ann Kelleher也喊話英特爾將會奪回被台積電、三星超車的晶圓代工地位，「我們一直走在正確的道路上，每一季按照目標制定目標，透過這些一一達成的目標，我們正步入正軌，處在領先位置。」

英特爾也試圖以前所未有的速度進行研發，Ann Kelleher說：「英特爾比過去更願意與設備商分擔研發成本，而不是試圖做所有的事情。」Ann Kelleher也提到，目前英特爾正在量產Intel 7（原為強化版10奈米）製程，且很快就能量產Intel 4（原為7奈米）製程，預計明年下半年量產Intel3製程。

台積電6日舉行AZ廠移機典禮，英特爾執行長Pat Gelsinger也在推特發文，肯定台積電對美國製造的支持，「我們堅信全球化之下多樣性和富有韌性的佈局為半導體製造營運所帶來的價值，由於英特爾、台積電和其他單位對亞利桑那的投資，未來當地的人才將在半導體產業的未來扮演重要角色。」