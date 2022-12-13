白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）周一證實，就收緊對中國的晶片出口限制方面，美國已經與日本和荷蘭等合作夥伴諮商過。

拜登政府的目的是讓中國無法取得全世界所有採用美國設備與技術製造的某些半導體晶片，以拖慢中國在科技與軍事技術發展的前進步伐。今年10月，美國政府對中國的半導體設備與技術取得發布了一系列涉及廣泛的限制措施。

在蘇利文發表談話之前，彭博社報導，知情人士透露日本與荷蘭原則上同意加入這個由美國主導、對中國實施的技術出口管制。

當被問及彭博的這篇報導時，日本貿易大臣西村康稔表示，他在與美國商務部長雷蒙多通話時提到在出口管制方面的合作，但他拒絕說明更多相關細節，僅表示「這是外交上的交流，恕我不能透露細節，但日本秉持著國際合作的精神，基於外匯與外貿法規，一直都嚴格執行著出口管制」。

彭博報導，在美國政府下令禁止國內半導體設備廠應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）和科磊（KLA）向中國出貨後，日本東京威力科創（Tokyo Electron）和荷蘭艾司摩爾（ASML）便成為美方能否成功封鎖中國先進晶片製造能力的關鍵所在。美國、日本與荷蘭三國結盟將幾乎完全阻斷中國購買先進晶片製造設備的途徑。新的限制措施可能在未來幾周內宣布，兩國至少將採納部分美國10月對中國祭出的大規模限制措施，包括禁止向中國出售能製造14奈米或更先進晶片的設備。

東京威力科創發言人對此表示，由於此事涉及各國法規，公司不便發表回應，但「我們會持續密切關注情勢發展，並妥善應對」。

中國是東京威力科創最大的市場，在截至3月底的前一會計年度中，中國市場占該公司晶片製造設備營收1.94兆日圓（約141億美元）的26%。

對日本晶片測試設備大廠愛德萬測試（Advantest Corp）而言，中國是其第二大市場，僅次於台灣。前一年度來自中國的訂單達到 1890億日元，占總訂單額的27%。

荷蘭外交部發言人拒絕對此消息發表評論。

周二IBM和日本政府支持、新成立的晶片製造商Rapidus宣布結盟，目標是在2025年至2030年間在日本製造世界上最先進的晶片，此舉再度突顯出東京和華盛頓當局正在持續強化夥伴關係。IBM研究部門主管Dario Gil表示，兩家公司將聯手開發與製造IBM去年發表的2奈米節點晶片，新廠將落腳在日本。共同社則報導Rapidus計畫在2027年開始生產2奈米晶片。目前日本最先進的晶片廠採用的是40奈米製程，與IBM合作意味著日本的晶片製造業即將展開飛躍式的進步。