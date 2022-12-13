桃園市永源化工公司吳姓負責人家中珍藏千年烏心石古木，他想將其中一支長達10公尺，直徑達1.6公尺的烏心石古木裁切成18張原木桌面，今年5月委託大溪區一家木材廠進行裁切，但木材廠在11月交貨時，僅製成9張4.8公尺的原木桌面，其餘的珍貴古木全部消失，廠方辯稱是「木頭已經腐爛所以丟掉了」，此說法讓吳姓負責人火大，質疑是木材廠看到珍稀古木意圖不法侵占，氣得向大溪警分局報案提告。

化工公司吳姓負責人認為，當初花大錢請木材行加工裁切祖上遺留下來的傳家寶古木，送到木材廠時原木看起來狀況很好，當時老闆還嘖嘖稱奇詢問是否可以購買被他拒絕，經過業界估價，光是他所遺失的古木市價就達數百萬元以上，而木材廠僅說因為腐朽就丟棄，這說法他無法接受，決定報案提告。

木材廠老闆今天也出面喊冤，指出當時對方送來的木材，當初在裁量時他們都有拍照做紀錄，都有依照對方要求，依照設計師指示裁切成為桌面，對方也已全數載走，不懂對方為何要刻意栽贓。

大溪警分局證實有接獲吳姓負責人報案侵占，日前傳喚木材廠負責人、會計及員工到案說明，警方在訊後依侵占罪嫌函送桃園地檢署偵辦。