一名網友稱他與妻子交往時，對方說有裝避孕器，但之後仍意外懷孕，2人因此決定結婚，妻子後來才坦承先前就曾未婚生子，希望他能把該名孩子也接回來一起扶養，他頓時傻眼「強迫我買一送二」，結婚4年下來他對妻子已毫無感情、無性生活，妻子卻堅持不離婚，稱要養到孩子18歲成年才肯分開。

該網友在臉書「匿名2公社」發文表示，他與妻子結婚4年生下一子，當初交往時對方騙說有裝避孕器，妻子意外懷孕後2人就結婚，他才得知原來對方早曾未婚生子，而孩子放在育幼院，妻子後來要求他把另一個孩子接回來扶養，「等於強迫我買一送二」，他揚言要告對方騙婚，對方也不怕。

該網友說，他與妻子已無感情、性生活，開銷全AA制，妻子玩交友軟體卻堅持不離婚，他若想搬家，妻子就會告他未履行同居義務，還要求他付扶養費直到孩子18歲，孩子16歲後妻子才願意簽字離婚，且妻子稱所得只夠付生活開銷，不願搬離，2人只能維持假面婚姻，他崩潰問要怎麼做才能順利離婚。

其他網友留言「先脫產，名下不要有財產，照三餐打，打到他會怕」、「把你親生小孩帶走，自己撫養」、「小孩DNA是你的再來想下一步，碟對諜也是很奇怪，避孕器也是個破口，她說有裝你也是無法證明已經吵翻了」、「這女的擺明要找長期飯票吧，一開始說裝避孕器的動機是什麼」。