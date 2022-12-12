香港資深女星潘迎紫，過去演出《神鵰俠侶》與《一代女皇》膾炙人口好戲，如今73歲她定居於香港，時常會用社群媒體與粉絲分享近況，昨（11）日她在微博上發文透露，在去探往媽媽的路上遇到一位眼盲的婆婆迷路，並出手相助送對方回家，途中對方一句話讓她「轉身離開心裡一陣痛」。

潘迎紫昨（11）日在微博上發文分享，日前她提著大包小包，拿著褒好的湯正前往媽媽家的路上，遇到一位手持導盲杖的婆婆站在路邊看起來像是迷失了方向，潘迎紫見狀立刻上前扶她，並詢問婆婆的去向，在得知對方家在不遠處後，她便幫忙對方提手中的菜，小心翼翼地扶著對方走回家。

途中，對方問潘迎紫要去哪，當她回應要去媽媽家後，對方竟驚訝表示「嚇？妳做女兒的還去看媽媽呀？那麼好呀？！」讓潘迎紫相當感概「原來我日常做的事，( 因此搬到媽媽家附近住呢！) 對這位婆婆是件奢望的事！」到達婆婆家後，對方不斷向她道謝，而她也發現對方是個獨居老人，因此不忘叮嚀對方照顧好自己。

潘迎紫送眼盲婆婆回家，回家後發文感概。(圖／潘迎紫微博)

最後，文中她寫道「轉身離開時心裡覺得一陣痛... 我真心的希望, 我們做兒女的, 無論多忙, 也要安排時間, 多疼疼父母, 多給他們愛和照顧, 多給他們快樂, 畢竟, 能陪伴的日子一天比一天少了, 對嗎？共勉之~~」。

貼文發出後，粉絲留言大讚「姐姐真是個孝順的女兒，百善孝為先」、「善良孝順的娃娃姐，讓冬天多了很多溫暖，珍惜與父母相互陪伴的每一天」、「這位婆婆好幸運，遇到娃娃姐送她回家」、「我是到這兩年才意識到多回家多陪伴父母的重要意義」。