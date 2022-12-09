陳喬恩今年3月和小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）結婚，兩人過去在大陸戀愛實境秀配對成功，婚後又回到該電視台上《妻子的浪漫旅行》，陳喬恩最近在節目裡自首說，婚後還沒有時間回夫家一趟看公婆，反倒是今年4月陳喬恩過生日時，公婆主動打視訊電話自稱爸爸媽媽，想給陳喬恩送上祝福，讓陳喬恩一度在鏡頭前感動暴哭。

陳喬恩3年前上湖南衛視實境秀找到新男友，今年3月她升格為人妻，最近帶著老公Alan又回到湖南衛視上節目，被網友笑虧：「陳喬恩的一生都被湖南台紀錄」，先前她上《旋風孝子》和媽媽修復關係，到《我們來了》找到閨密，接著上《女兒們的戀愛》找男朋友，結婚後來《妻子的浪漫旅行》，之後還可以上《新生日記》、《媽媽是超人》。

陳喬恩今年3月宣布結婚。（圖／中時資料照片）

陳喬恩最近在節目上說，因為自己很小就出社會工作，跟家人關係沒有這麼親密，而老公Alan是家庭氛圍很好的人，補足了她的缺憾，Alan家相當重視家人的生日，今年3月底她登記結婚後，隔月過生日時，Alan爸媽就打來替她慶生，她聽到公婆說：「爸爸媽媽祝妳生日快樂」，也一時害羞耳朵紅，又加上陳喬恩婚後還沒回夫家過，更讓她覺得愧疚並感覺到Alan一家滿滿的愛。

對於過往人生經驗，陳喬恩坦言以前在外有什麼委屈，自己並不會想回家，但結婚後回家看到老公，就會頓時覺得外面的考驗不算什麼，「因為我有一個家」，並表示Alan在的地方就是她的家，如果他不在的話就沒人陪她冒險，而Alan也稱陳喬恩是他黑白人生裡的色彩，像個雲霄飛車有高低起伏，兩人互補帶給他很多歡樂。