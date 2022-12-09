賈永婕日前與老公飛到美國幫20歲大女兒安安慶生，還跟網友大方分享慶生照，只見她為這場慶生派對掌廚，煮了多道拿手絕活好菜，更開心喊道：「永婕姐、喬治哥任務完成」，不過搭機返台時，眼見座位旁邊居然是一名嬰兒，讓她無奈表示：「啊賀，我中頭獎了」。

賈永婕飛往美國幫女兒慶生後，隨即搭機返回台灣，沒想到商務艙機票回程被拉到豪經艙，又因為座無缺席只能和老公分開坐，未料自己旁邊竟坐著抱著嬰兒的媽媽，讓她無奈表示：「我的媽呀！我想睡覺啊」、「啊賀，我中頭獎了」，隨即便戴上耳機打開抗噪模式，決定一路裝死到底，強調要直接進入備戰狀態。

賈永婕分享在機上當保母的過程。(賈永婕的跑跳人生臉書)

不過因為嬰兒過於可愛，讓賈永婕沒多久就棄械投降，直接表示：「是我把起飛後哭了兩個小時的他哄睡、餵奶大概四次！媽媽要去洗手間時我幫忙照顧，還有需要換手我來抱！不過這小子真的很棒棒，之後一路睡了10幾個小時，我也睡飽飽」，更曬出充滿母愛的照片開心說道：「還偷偷照了很多寶寶的照片到底有多愛啦，阿姨直接融化」，隨後吐露搭此航班心得：「我很享受這14小時的保母旅程，我想左鄰右舍的乘客也很愛我吧！但我想最開心的應該是喬治哥，不然他可能死很慘」。

對此，網友紛紛留言：「碰到天使寶包，我上次飛八個半，哭鬧了七小時，還兩個」、「被仙女加持的寶寶未來不同凡響」、「媽媽坐飛機遇到女神就夠幸運，然後女神還幫忙帶小孩，根本中頭獎」、「是那位媽媽跟小寶貝中頭獎了吧」。