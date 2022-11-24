自21日開始，女星大S與前夫汪小菲離婚協議的戰火似乎沒有停止的跡象，昨(23)日大S請人將床墊送回S Hotel門口，汪小菲的態度開始軟化，在微博表示：「咱們夫妻一場，昨天我急了，我感謝你。我什麽都不說了。」但在大S列出6點聲明反擊後，原本要休戰的汪小菲卻又在大S聲明後又再度挑起戰火，雖然秒刪文，但仍遭網友截圖。
昨日凌晨張蘭公開狂飆S媽的錄音檔，憤恨不平道：「小S別在那裝了，別讓我戳穿她們好嗎，天天在吸毒，我有證人對吧，我也可以讓法庭拉著她們去驗血，咱們幹到那一天什麼都完了，你們全家都毁了知道嗎，家醜不可外揚，妳們幹的這醜事，難道逼著我把它外揚出去嗎？」
對此，大S在聲明中澄清：「我和我妹不能吸毒；因為我兩心臟都不好，我妹一週平均工作四天不等，又跟公婆和小孩住一起，根本沒吸毒的條件。我本人對吸毒沒興趣，台灣不開放任何毒品，我們很守法。」
汪小菲昨日晚間看了大S聲明後轉發在微博，不滿開嗆：「妳妹和公婆小孩住一起？你呢？你怎麼不和公婆小孩住一起」？但沒過多久又將貼文刪除，但早已被網友截圖轉發。
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