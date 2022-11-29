汪小菲和大S離婚1年後，近日因未支付生活費而爆發衝突，汪小菲與母親張蘭頻頻攻擊S家，就連具俊曄與其他明星都被拖下水，而被汪小菲屢次被點名痛批的就屬小S夫妻，連小S前幾日為女兒慶生的貼文，都被惡意的網友灌爆，但小S不忍了，親吐3個字反擊。

前陣子小S無辜被捲入汪小菲與大S的離婚爭議中，雖然她受到猛烈的砲火攻擊，但還是想為二女兒Lily慶生，因此在社群平台上PO出貼文並深情告白：「我親愛的二女兒Lily,她以為我忘了她的生日！怎麼可能！你們三個都是媽媽的心頭肉你們比我重要太多了」

豈料，貼文底下全是不滿小S的網友，質疑她對女兒的愛，甚至直指她用此事博取同情，其中，更有網友狠毒嗆聲「在自己的婚姻裡低三下四忍氣吞聲，卻在自己親姐姐的婚姻裡上躥（竄）下跳，真有妳的」，讓小S不忍了，但她依舊展現高情商親回：「過獎了」。

事發至今，雖有大批網友征砲轟式攻擊，但也有不少暖心粉絲為她加油打氣，大讚「小S是最好的媽媽和最獨一無二的巨星」、「知道你這幾天一定受影響，但事情總會過去，願真善美永存」、「終於等到妳更新貼文，好擔心你們，也知道你一直都很強大自己，都會過去的，願你們都好，謝謝你的真性情，帶給我們無比歡樂」