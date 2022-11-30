時報周刊CTWANT去年獨家披露周予天與席惟倫的戀情，外型登對的兩人感情也穩定發展，但本刊上月接獲消息，指他們已情變宣告分手。而自從接獲分手消息後，本刊自十月底也觀察到席惟倫與周予天的日常，兩人儼然各過各的生活，甚至到十一月十八日，出現了兩人已恢單的證明，周予天身邊看來有了新的約會對象。

結束工作後，周予天隻身前往私人招待所。（圖／本刊攝影組）

當天在私人招待所的同場藝人朋友還包括陳奕、陳語安等人。（圖／本刊攝影組）

十一月十八日，晚上近七點，一身運動裝的周予天回家，一個小時後，換了身帥氣服裝出門，搭車到大安區一棟商業大樓，參加《我的牙想你》的映後直播。十點半，直播活動結束後，同劇演員吳岳擎、余晉和張豐豪三人一起下樓，小聊了幾句後相互道別各自離去，而周予天差不多晚了十分鐘才現身，獨自搭車到松山區一家私人招待所餐廳，好友陳奕和陳語安也陸續到場。

凌晨兩點半，周予天與一名濃眉長髮女子一同準備離開。（圖／本刊攝影組）

周予天在跟友人話別後，與女伴一起上車續攤。（圖／本刊攝影組）

期間，周予天數度送友人走出餐廳，並相互熱情擁抱道別，作風洋派。直到次日凌晨兩點半左右，周予天與幾名男女友人走出餐廳，在門口幾個人繼續聊天像是討論續攤，其中有位長髮濃眉、穿著低胸短裙的女子，總是跟在他身旁靜靜的陪伴，最後兩人與陳奕和另一名男性友人一起搭計程車到了台北市東區的夜店。

到達目的地後，周予天自然地輕摟了女伴的腰，而女伴也自然依靠在他胸前。（圖／本刊攝影組）

周予天和女伴在夜店沒待多久便一起離開。（圖／本刊攝影組）

下車後，陳奕與同行男子先進夜店，而周予天與短裙女則走到計程車旁貌似打算離開，兩人私下談了一會兒，周予天輕輕摟了短裙女的腰，接著還是進到夜店裡去。短暫待了不到二十分鐘，兩人便走出夜店，在路邊與其他友人聊天，有個女性友人情緒高昂抱著周予天，但周予天竟將雙手放到背後，沒有給予對方肢體上的回應。種種舉動，讓人好奇周予天與短裙女的關係。幾分鐘後，與友人們道別，周予天帶著短裙女一起搭計程車，凌晨三點半兩人一起進到周興哲家，而這也說明了他們的關係應該不一般。

在夜店外周予天與其他女性友人聊天，女性友人很興奮地要抱住他，他的雙手很紳士地刻意擺到背後，而女伴則默默在一旁看向另一側，像是在等待他聊完。（圖／本刊攝影組）

周予天帶著女伴搭車離開夜店，凌晨三點半抵達周家門外。（圖／本刊攝影組）

針對兩人是否已分手？席惟倫經紀人珮珮表示不清楚：「公司不過問藝人私生活。」周予天經紀人則回應「確實是分手了」，表示兩人是和平退回朋友關係，昔日紅隊隊友情誼仍在，私下還是會隊友們一起吃飯、運動。至於他帶回周興哲家的女生是不是新對象？經紀人表示：「就是朋友，因為他家裡最近在裝潢，住弟弟Eric（周興哲）家，那天Eric、Dacie（趙岱新）都在，大家都認識。」

女伴隨著周予天一起返回周興哲家搭電梯上樓。（圖／本刊攝影組）

去年四月周予天和席惟倫因參加《全明星運動會》爆出愛火，兩人深夜在公園約會。（圖／本刊攝影組）

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