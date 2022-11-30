國民黨台北市長當選人蔣萬安所遺留的北市第三選區（中山、北松山）立委懸缺，被點名的藍營不分區立委鄭麗文則推薦台北市議員王鴻薇，王鴻薇說，她不是避戰，老實講她也不怕壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，強調是擔心自己背負落跑罪名。

對於鄭麗文點名第一人選是王鴻薇，認為王鴻薇對戰吳怡農應該會贏，王今天受訪時表示，「基本上我不是避戰，其實老實講我也不怕吳怡農」，最主要是時序的問題，禮拜六才完成選舉，這個禮拜就要去登記，大家就立刻會說王鴻薇落跑，她敢保證，只要她去登記那一天開始，大家一定會說「史上最快落跑的議員」。

王鴻薇說明，她12月25日就職議員，1月8日是立委補選選舉日，短短2周前之前就職議員，幾乎也可以確定，對手或是整個輿論會覺得她吃碗內、看碗外，或是根本沒有必勝決心、根本是選假的，自己本身媒體人出身、輔選那麼久，這些狀況全部都是在預料之內。

王鴻薇認為，在這樣的狀況之下，即使有勝選決心，也可能會造成最後選前會有很多干擾因素，她真的沒辦法參選，這幾天有一些支持者、朋友，他們同樣認為她去參選，會讓自己進入一個非常尷尬的局面，因此她昨晚才會發聲明，很明確讓外界支持、勸進她的人了解為什麼做這樣的決定。

對於鄭麗文稱人選不是王鴻薇就是北市議員陳炳甫，王鴻薇直言，陳炳甫跟她的狀況不是一模一樣嗎？她碰到的狀況、陳炳甫也會遇到，她反批，中選會的安排是極為政治性的，甚至有很大的陰謀。

她指出，過去歷次縣市長選舉之後，因為有一些立委參選，補選日幾乎都會在同一天，不管是任何選區有立委出缺，都會安排在同一天比較合理，唯讀蔣萬安這一席，中選會動作非常非常快，星期六選舉、隔2天禮拜一就就登記，禮拜五就截止，1月8日選舉。

王鴻薇批評，這樣的安排根本完全不利於這次參選議員的民意代表，她會碰到這樣的問題、徐巧芯同樣會遇到，再去點名任何議員都會遇到這樣的問題，這不是很好笑嗎？她自己擔心背負落跑罪名，那其他人就沒有落跑罪名嗎？她認為黨中央要去選適合的人，很多議員都非常優秀，但他們同樣面對這樣狀況。

至於鄭麗文認為，立委黃國書當初也是選完議員就出來選立委，當時沒有被質疑。王鴻薇說，每次選舉都是不同的戰役、戰場，她可以非常明確告訴大家，自己幾乎可以打賭，只要她去參選，不要說民進黨，連媒體朋友都會冠上落跑兩個字。

而2024選戰國民黨被點名的縣市首長也有人可能落跑參選，是否要統一標準？王鴻薇回應，她現在在講自己的問題，剛才不是才說不會落跑，人家都還沒發生就說落跑，自己的狀況是還沒就職就要去參選，她印象所及過去好像沒有這樣的狀況，這麼快速、這麼立即，應該會創下有史以來的紀錄。