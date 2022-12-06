台北市立委第三選區補選再扯抗中保台，民進黨參選人吳怡農指控國民黨參選人王鴻薇曾在中央電視台稱蔡英文總統為「領導人」涉矮化。國民黨今回批，中油、中鋼等國營企業到大陸申請專利也自稱來自中國台灣，民進黨雙標應適可而止。

國民黨文傳會副主委練鴻慶更點名，2019年手搖飲之亂時，民進黨嘉義市長候選人李俊俋曾呼籲抵制、戒喝那些用中國台灣標籤的手搖飲，若未來當選嘉義市長，難道要全面抵制中油加油站在嘉義市設站？中鋼鋼材不能進嘉義市？

練鴻慶說，國人到大陸發展，用中國台灣4字是人在屋簷下，馬政府時期也一樣有國營事業大陸申請專利，但今天不同的是，民進黨政府嘴巴罵別人，自己也接受中國台灣；去大陸接受中國台灣不是自我矮化，錯誤標準是民進黨開始。

練鴻慶表示，民進黨立委鄭運鵬與衛福部長薛瑞元之前到大陸申請專利，地址都登記中國台灣；但中鋼、中油與製造台灣潛艦的台船，到大陸申請專利地址也都寫中國台灣高雄市，IDF生產商漢翔到大陸申請專利地址也是中國台灣台中市。

練鴻慶說，到大陸申請用中國台灣地址無可厚非，但民進黨政府轄下的國營事業也都在中國台灣接受這四個字，代表蔡英文總統與行政院長蘇貞昌也同意，到大陸為了兩岸交流就必須接受中國台灣名稱。

練鴻慶表示，世界知名麵包師傅吳寶春當年到大陸展店，因被質疑台獨，所以說自己生長在中國台灣，就被民進黨攻擊、霸凌，甚至吳獲國際大獎揮舞中華民國國旗領獎，還被民進黨立委管碧玲酸：不要忘記吳說自己是中國台灣麵包師傅。

練鴻慶說，2019年手搖飲之亂時，李俊俋說這些手搖飲料店就是向人民幣下跪，呼籲抵制、戒喝那些用中國台灣標籤的手搖飲，但按李的標準，今天下跪的是國營事業大老闆蔡英文、蘇貞昌，與鄭運鵬、薛瑞元，現在要不要抵制中鋼、中油？

國民黨桃園市議員詹江村也表示，一般老百姓與藝人去大陸謀生，入境隨俗必須稱自己來自中國台灣，確實有被矮化嫌疑，但他們只是討一口飯吃，只有民進黨一邊喊抵制手搖飲，國營事業一邊在向大陸申請實用新型專利。

詹江村說，中油去年二月才向中國大陸申請發明專利，2020至去年，國營事業也都還在自稱來自中國台灣，但在此同時，民進黨卻在台灣罵人民舔中辱台，徹底雙標，難道民進黨只准國營事業下跪，卻不許老百姓到人屋簷下不能低頭？

詹江村認為，民進黨為意識形態操作，不惜犧牲老百姓權益，以達鬥爭獲取政治紅利的行為，應該到此為止，不要再讓台灣競爭力陷入困境。