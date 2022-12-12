由於未能及時完成中國海關總署要求註冊登錄，台灣午仔魚、魷魚、秋刀魚等水產品近期被大陸暫停輸入，一年影響金額超過60億元，10日又再傳出台灣啤酒、金門高粱等產品被暫停進口。對此，陸委會回應，這是非理性的刁難台灣業者，希望中國「懸崖勒馬」，恢復兩岸正常經貿交易秩序。

民進黨之前把ECFA說成糖衣毒藥，早收清單可以通通都不要，現在蔡政府一方面高舉「抗中保台」大纛，另一方面又不放棄西進大賺人民幣，想賺大陸錢也不是不可以，但至少姿態要柔軟一點、身段要擺低一點。大陸又不欠你的，東西你愛出不出、愛賣不賣，大陸其實都無所謂，又不是大陸當下緊缺到不行的晶片（大陸需要的台灣反而受制於美國不能賣），其他平價甚至低價替代產品多的是，想和甲方做生意賺錢，應該要拜託人家「高抬貴手」，而不是「懸崖勒馬」，用詞有失精確、混淆立場，陸方恐難買單。

還是金酒務實，第一時間表示，今年出貨都尚未受到實質限制與影響，均能正常供應廈門子公司的需求量與安全庫存備貨，金酒公司將以最快速度完成文件更新。究其然，大陸此舉並非針對台灣，而是放諸世界皆準，其他國家為什麼沒措手不及的問題，實乃蔡政府因循苟且所致，真以為上告WHO有用，那就去吧！

不過，會不會以後中小學生的營養午餐，除了「班班吃魚餐」，還要配上點台啤加高梁！？

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