黃國倫（左起）、寇乃馨夫妻以實際行動挺林志玲。（寇乃馨提供）

黃國倫（左）動人歌聲惹哭林志玲。（寇乃馨提供）

黃國倫（左）邀約林志玲音樂合作。（寇乃馨提供）

寇乃馨（右）與林志玲私交甚篤。（寇乃馨提供）

音樂教父黃國倫上月歡慶60歲生日，當時許下心願人生下半場願能和妻子寇乃馨一起為公益更多奉獻愛心，夫妻倆日前邁入結婚第13周年的黃國倫，邀好友林志玲相見歡時，大方捐出100萬給「志玲姊姊慈善基金會」支持「圓夢小天使」專案。

黃國倫表示和志玲的緣分交情深，更巧的是他倆和林志玲、AKIRA這2對夫妻都選擇在11月17日結婚，「寓意是『一一一起』」，所以第一時間決定邀上志玲姊姊，呼應結婚紀念日11月17日諧音「一起做公益」，把紀念日的小愛化作大愛。

談及與林志玲的多年情誼，寇乃馨形容：「我們的緣分很奇妙，我們不一定天天膩一起，但會時常為對方禱告。只要彼此人生有重大事，我們是會排除萬難出現相挺的知己。」例如之前林志玲參加大陸演說節目時，寇乃馨就曾兩肋插刀熬夜擔任林志玲的演說教練。

黃國倫見面當天也現場演唱〈敢愛〉一曲，林志玲聽到詞曲腦中就出現好多在各地做公益的畫面，當場惹哭林志玲，黃國倫也邀約她與國民姐夫AKIRA開金口合唱，林志玲笑稱自己是敢愛但不敢唱，但推薦可以老公以現代舞來呈現，逗得黃國倫大笑表示願意編一個搖滾舞曲版。