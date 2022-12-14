單身原因有很多，有的人是沒遇到好對象，有的是標準太高。塔羅牌老師艾菲爾近日在臉書粉專提到，有些人對於自己無法脫單，已感到非常苦惱，農曆新年返回老家，還要被長輩催婚，對此分享12星座的單身原因，幫助民眾找到自己的愛情癥結點。

▎牡羊座丶獅子座

牡羊和獅子在感情方面，眼光普遍較高，他們內心都有根深蒂固的標準，例如對象身高要達180公分，或外表帥氣如韓星，年紀差距要符合條件等，而且隨著年紀增長，他們心中的標準也會越來越高，單身時間越久，越難找到對象，就算有朋友幫忙介紹，也都不合他們的胃口，自己又懶得去創造機會，導致他們難以脫單。

▎金牛座丶處女座

金牛和處女對於感情有自己莫名的堅持，而且別人絕不能碰觸到他們心中的地雷，例如遇到一個不錯對象時，對方若是偶爾說錯話、或穿著有時較隨性，就很有可能被他們從名單中剔除，如果認為對方只適合談戀愛，不適合當老公，同樣也會被馬上淘汰，他們心中的地雷往往只有自己知道，而且金牛和處女又很固執，其他人都難以改變他們的想法。

▎雙子座丶天秤座

雙子和天秤本身條件很好，尋找對象時也就特別挑，在異性眼中很難追，讓人感到有點難親近，不過若用人情壓力追求，他們會因為想給對方面子而答應，例如在一群朋友面前公開示愛，再加上他們也不排斥對方，兩人交往機率就高達9成，不過在一起後，若發現對方並不符合自己的要求，他們也是會找時間甩開錯的人。

▎巨蟹座丶雙魚座

巨蟹和雙魚感情豐富，嚮往感情與婚姻生活，渴望擁有一段幸福長久的關係，不過現代人愛談速食戀愛，反而讓他們很害怕，另外在感情中也曾經歷被背叛的傷痛，導致他們對感情越來越沒自信，就算與人曖昧，依舊難以全心全意相信對方，因為心中的恐懼大過對愛的渴望，不敢付出真心，只敢躲在舒適圈難以踏出去。

▎天蠍座丶摩羯座

天蠍和摩羯很有事業心，他們希望可以做出一番成就，加上他們肯努力又聰慧，在職場上晉升都很快，工作也就成為他們的生活重心，經常加班到半夜，回家後很累也沒時間跟異性聯絡感情，假日休息時依舊想著工作，根本沒時間經營感情，對他們而言，賺錢比愛情還重要，另外也有些人認為，存夠錢再談感情也不遲。

▎射手座丶水瓶座

射手和水瓶並非條件不好沒人追，而是崇尚自由的他們，還不想進入一段感情中，也懶得去找合適的對象，或許剛分手時，會不太習慣單身生活，但時間一久，反而很享受這種自由自在的日子，不需煩惱如何維繫遠距戀愛，想旅行也不需報備，以自己為重心的生活，反而讓他們很快樂，不再執著一定要談戀愛，認為應該先把生活過好，愛情順其自然。