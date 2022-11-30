「2022迪士尼內容發布會」於新加坡最具標誌性的濱海灣金沙酒店盛大舉行，華特迪士尼亞太區公司分享了一系列由其旗下工作室打造、且即將在院線登場的電影，以及將在其串流平台上線、由眾多優秀創作者共同打造的亞太影視作品內容。

迪士尼透過此次活動向超過400家的國際媒體以及合作夥伴展示了超過50部院線電影以及將在2023年於串流平台上線的作品內容，出席嘉賓包含迪士尼亞太地區原創影視作品的演員還有劇組人員，如執導犯罪奇幻驚悚韓劇《異感追擊： 連瞳》的日本導演三池崇史、韓國男星丁海寅，以及領銜主演的高庚杓與金慧峻。

執導《地下菁英》的名導演姜允成、演員許城泰、李東輝；打造懸疑日劇《噬亡村》的導演片山慎三、演員柳樂優彌、吉岡里帆；來自印尼的超級英雄系列《Tira》的主演演員雀兒喜伊斯蘭；還有在皮克斯影業身兼導演、動畫師、分鏡設計師、配音員、打造《恐龍當家》並帶著全新作品《元素方城市》出席的彼德孫。

同時華特迪士尼亞太區也宣布將擴大與首屈一指漫畫出版商「講談社」的長期合作，將日本動漫納入未來發展版圖。70多年來，迪士尼與講談社在出版領域上共同合作，如今更將一起進軍動漫世界。此次擴大合作包括取得講談社漫畫的獨家授權，推出可在串流平台上欣賞的動漫作品，首先登場的作品為《東京復仇者：聖夜決戰篇》（暫譯），該作將在2023年一月於Disney＋ 獨家上線。