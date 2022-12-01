中信金(2891)旗下中國信託證券投顧，今舉行「2023金兔年投資展望說明會」盤點2023年台、美股投資策略，以及九大產業面投資契機，包括電動車群雄並起、臺商遷徙帶動龐大智能製造需求、科技產業供應鏈升級商機等議題。在總經方面，中信證投顧認為，2023年的挑戰為低成長率+高失業率的「成長型衰退」，在該總經情勢下，需慎防「籠中虎」反撲。同時，明年將有9大產業貫穿2023投資主軸。話題上，看好杭州亞運將電競列為正式競賽項目後，有利相關產業需求回升。至於台股方面，則預測2023年高點在第4季。

所謂「籠中虎」，依紐約大學經濟學家Solomon Fabricant說明，「成長型衰退」如同存在一隻關在籠子中的老虎，不如到處亂跑的老虎危機，但這也不是紙老虎，還是需要小心馴服和管理。因此，明年「籠中虎」在側，投資人要成為掌握景氣落底時機一躍而上的脫兔，前景明亮的產業和體質健全的公司將是明年投資重點。

至於9大貫穿2023投資主軸的產業，中信證投顧點名：電動車、智能製造、矽智財和IC設計、網路通訊、雲端電競、晶圓代工、新興顯示器、金融和塑化。其中又特別看好AI成為科技投資趨勢主軸。而今年表現相對疲弱的電競、板卡產業，中信證投顧認為，全球遊戲玩家約32億人，明年杭州亞運將電競列為正式競賽項目後，帶動整體電競產業鏈蓬勃發展，電競觀眾預估自2020年至2025年年均複合成長率（Compound Annual Growth Rate, CAGR）為8%、電競電腦產值預估從2021年至2030年CAGR為15%，板卡族群為主要利基受惠股，伺服器產業因雲端資料中心的需求增溫，在景氣風雨飄搖下仍穩定成長，明年Intel及AMD兩大陣營新CPU平臺Eagle Stream及Genoa上市，大幅提升配備規格，伺服器供應鏈業者可望揚帆啟航。

台股方面，中信證投顧認為，2023年下半年可望出現庫存回補和FED升息止步，台股指數呈緩步墊高格局，高點落在第四季。