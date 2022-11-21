這幾年美國為了遏制中國半導體產業的發展，可謂費心費力，採取了一系列的手段：譬如制裁大量的中國高科技公司、機構與大學，大幅擴大「實體清單」；推出《晶片法案》，組建晶片四方聯盟，限制EDA組件的出口等措施；設備技術出口管制更加嚴格：製造16和14nm製程及以下的邏輯晶片、18nm以下的記憶體晶片、128層及以上的閃存晶片的設備都被限制；還要求美國公民、綠卡持有者等人，不得為中國半導體公司和機構提供相關服務；在人工智慧與超級計算晶片的限制再次擴大，算力較高的GUP在未授權的情況下不得出口給中國廠商。

美國的相關舉動無疑會延緩中國高科技領域的發展，不過美國此舉也會傷害自己與盟國廠商的利益，因為中國是全球半導體業最大也是最重要的需求方。所以在美國的制裁令發出後，費城半導體指數就出現了大幅下挫的局面。以半導體設備企業泛林集團為例，受到禁令的影響，2023年的營收預計會減少20億至25億美元。台灣的晶片產業當然也無法獨善其身。

在美國加速加息的不利大背景下，美國一系列對中國半導體的禁令導致整體產業雪上加霜、前景不明，又再強迫台積電到張忠謀所說「不符合比較利益的地方去生產」，此舉將大幅增加台積電的生產成本。台積電今年股價最大的下挫幅度一度達到驚人的46%，這對一個技術領先、營收獲利正常，且具有高度壟斷力量的產業龍頭公司來說，是非常不尋常的下跌幅度。台灣居然還有媒體將台積電的下跌單方面歸咎於所謂「紅媒」、「統媒」的唱衰，真是令人無語。

其實《晶片法案》與禁令要能通過並不容易，首先，在成為法案之前要先形成朝野共識，需要經過長時間的說服過程，去說服各個利害關係不同的廠商及心懷各異的盟國，例如對荷蘭、日本、韓國等國家擁有高端晶片技術的廠家施壓，干涉他們與中國廠商的合作，但顯然這並不容易。其次，通過的法案條文需要經過一定內部組織程序字斟句酌的反覆來回耗時耗力過程。

但所謂上有政策下有對策，儘管美國的封鎖措施看似無懈可擊，但其實依舊擋不住美企參與中國市場的決心。如美國超微與輝達的高端GPU，其高級算力可以用於人工智慧與可能的軍事用途，因而被禁止出貨中國大陸。但輝達立即發展降頻版本的A800GPU，並可望獲得商務部允許出口中國大陸，且適用於全部中國客戶，並將於近期投產。這是該公司為了在不違反美國管制措施的情況下，繼續合規地參與中國市場的理性策略行為。

該消息傳出的當天，輝達及台積電就開始反彈大漲。因為當有廠商找到了可以規避禁令，迂回前進大陸的通道，也為其他晶片公司做出了良性的示範，因此全球半導體股至少得以掃除部分陰霾而開始大漲。

晶片禁令其實也無法阻擋大陸的國產替代。近日大陸純國產的一款GPU高調上市搶市，不但可以滿足一般遊戲應用的需求，也能在AI、高性能計算、視頻處理和專業領域方面發揮功用，雖然性能仍與美國高端產品有差距，但對於開發者、研究者和相關的專業用戶來講，都已經是堪用的工具了。

台灣的半導體產業是台灣最重要的經濟命脈之一，台積電過去嚴格執行產業中立的原則專業代工不選邊站，曾是其成功的重要因素。輝達的案例說明了一個事實：企業家回應挑戰的速度比政客更快，商品改型改版的速度也會快於法案的改變速度。只要有龐大的需求，就會促發各種型態的創新。中美在半導體產業的競爭、挑戰與回應，無疑地將會牽動全球科技版圖的未來。

（作者為國立雲林科技大學副教授）