總獎金台幣105萬台幣的2022 ThreeBond封關站菁英挑戰賽，22日在桃園台北高爾夫俱樂部舉行首回合比賽，面臨狹窄球道果嶺的挑戰，丁子軒打出低於標準桿2桿的70桿，是40位參賽選手中唯一紅字，暫居領先。

丁子軒這回合有賺有賠，賺6博蒂但也吞下4柏個忌，個人認為第17洞33呎長推救帕也是本日精采之作，他並指出，今天鐵桿發揮非常不理想，好幾洞吞柏忌都是鐵桿打不上果嶺，且距洞很遠，「有幾洞的鐵桿打得真的很誇張！幸好推桿救得好，只花了27推，有10個洞成功打上果嶺。」

這項封關站舉行兩回合36洞賽程，冠軍獨得23萬元獎金，亞軍10萬元，第三名6萬元，僅40位選手獲資格競逐，包括目前挑戰巡迴賽38名職業選手，以及2位台巡賽種子選手，所有參賽選手均可獲得獎金，第36-40名選手可各獲獎金1萬元。

除了角逐封關戰冠軍，這項比賽名次與獎金也攸關ThreeBond巡迴挑戰賽獎金王頭銜，獎金王可另外贏得台灣福興工業提供的特別獎金30萬元，年度獎金排名前5名選手亦可以直接獲得明年台巡賽的參賽資格，因此選手們也力爭總排名前五，目前ThreeBond挑戰巡迴賽年度總獎金排名前10選手依序余松柏、王宥崴、沙比亞特馬克、劉永華、黃柏叡、彭弘瑾、詹佳翰、蔡顓至、方傳崴及范姜皓詮。