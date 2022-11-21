（取自央視）

當前拜登政府不斷加劇的對華科技戰，很可能出於美國對中國的基本政策和戰略判斷，即中國正在挑戰美國的世界霸權，未來則是更大的威脅。如果是久遠的將來，則有很大的不確定性，那麼當前的科技戰無疑具有較大的風險性和危險性。而如果使用「現在時」研判中國，則存在較大的誤判，這些誤判應該主要來自於美國對中國總體外交政策和國內發展變遷的觀察偏差。

首先，如果說中國正在挑戰美國的世界霸權，應該主要針對的是中國的現實對外政策。很可能中國的外交政策表現出的積極、主動特徵被視為正在挑戰美國的霸權，但中國外交政策的基本實質應該不具有對美國世界霸權的挑戰性。具體而言，一帶一路等外交政策更多地著眼於經濟發展，而具有和平主義色彩，是在提供區域公共產品；即便是南海、東海問題，也不屬於新疆域的開拓範疇，帶有較強的保守歷史意涵。

其次，每當議論中國正在挑戰美國的世界霸權時，人們往往會提到體制競爭，這應該主要來自於對中國國內發展變遷的觀察，但由於缺乏總體性研判，我們不得不說其中存在誤判。具體而言，中國積極肯定現代化，同所有國家一樣走上了現代化的不歸路；改革開放四十年，不斷推進的市場經濟保證了中國的穩定和發展；現代化和市場經濟要素廣泛融入中國社會，使其發生巨大變遷。毋庸置疑，中國的現代化具有深刻的世界意義。

最後，不應簡單看過的是：中國對於美國發起的貿易戰、科技戰等，應該說基本保持了克制和忍耐的態度，即便出擊也表現為被動、後發的反制，因此中國應該說實際上不願意加重與美國的緊張關係，無意顯示對美國霸權的挑戰，而且在緩和中美關係上，在極其複雜的國內外環境下，中國也表現出了足夠的主動。

（作者為北京大學政府管理學院副教授）

（本文來源《海外看世界》，原題：「科技戰與美國的誤判」，授權中時新聞網刊登）

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