邁入第12年的中華電信「愛與關懷巡迴公益活動」，這次「電信女籃回娘家」18日來到澎湖馬公高中，由畢業校友電信球員楊婉琳分享自己從乙級打到甲級的跨海挑戰WSBL心路歷程，現場也舉辦籃球趣味遊戲、基層訓練站，讓馬公高中同學充分享受打籃球的樂趣。

「我是民國78年從這裡畢業，其實回來母校心情還蠻複雜，因為我從來沒想過會因籃球重返母校馬公高中，」中華電信基金會副執行長高世威表示，「只是校園真的變化蠻大的，我剛來的時候還迷路了。」現場也贈送20顆比賽用球給學校。

「這次是我們第3次造訪澎湖，回饋的重點都是從球員的角度著想，因為球員打久了，總是會感到內心疲憊，且不知為何而打，」高世威表示，「所以我們希望透過這種公益活動過程，讓球員看到自己出發點，且重新思考自己打球的意義。」

中華電信愛與關懷巡迴公益活動第3次造訪澎湖。(黃及人攝)

高世威強調，所以每年巡迴公益活動並非是地點考量，而是球員考量，「像是婉琳上季因為膝傷沒打，讓她感到相當失望，才會安排這次重返澎湖，希望可以給她鼓勵與繼續前進的動力，我們球隊就是會努力照顧與鼓勵球員，且替她們未來做好規劃。」

電信女籃今天活動開始跟現場同學進行九宮格、對對樂等籃球趣味遊戲，接著舉辦籃球基層訓練站，由電信女籃球員帶領校隊球員進行觀念與技巧的強化訓練，最後的回娘家重頭戲，當然是由楊婉琳分享自己如何跨海挑戰自己的籃球夢，電信隊長潘姿吟也跟著分享。

從2011年開始舉辦的「愛與關懷巡迴公益活動」，且在各地進行「公益盃3對3籃球賽」，接下來12月16日前往台南太子國中，也就是吳明臻、陳雅彤兩名電信球員「回娘家」，電信女籃也會全隊到場，且會進行公益盃3對3籃球賽。