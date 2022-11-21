中華電信工會21日動員各地分會幹部與會員，前往中華電信總公司門口抗議，並提出以下兩項訴求。

（一）立刻補足2021年度未加薪2,500元，加上本年度加薪5,000元，總共加薪7,500元。

（二）立刻遵守承諾調整新制勞退提撥率至15％以上。

中華電信工會指出，公司在2021年度加薪部分，並未依照對外宣稱幅度加薪，工會主張在去年獲利，今年前10個月更加獲利的狀況下，應補足去年未加薪額度，並且再繼續加薪。

工會表示，於94年7月1日後進入公司的會員，依照勞工退休金條例規定，由雇主每月提撥其薪資6％至勞工退休金個人專戶，但工會認為，新制退休金與適用勞動基準法舊制年資領取之退休金差距極大，前者的退休金依公式計算，是後者一半不到，工會要求中華電信當領頭羊提高勞退新制提撥，作為全台灣所有企業的表率，促進公司競爭力並繼續留住年輕人才。

工會強調，經過罷工小組決議，21日動員各地分會幹部與會員，前往中華電信總公司門口力挺協商代表，要求公司遵守承諾，如果公司不立刻給予正面回應，工會將立刻升高抗爭層級，為接下來的全面罷工行動展開第一場暖身。