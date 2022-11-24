九合一大選即將於本月26日舉行投票，由於碰上新冠肺炎疫情，民眾進入投開票所前須測量體溫、手部消毒，體溫超過37.5度者，將引至防疫專屬圈票處投票，事後進行清消、更換圈票工具。本次選舉先領取選舉票、再領公投票，開票順序依縣市層級有不同規劃，如直轄市與市之開票所會先開市長、市議員選舉票，再開里長與公投票。

為因應新冠肺炎疫情，選務人員將於大選前1日消毒投開票所，並保持空氣流通與環境整潔。每間投開票所設有7個圈票處，含防疫與身障專用各一，並有選舉票匭3至5個、1個公投票匭，每間配置人員以15.5人為原則。

在投票當天，民眾須於入口處「簡易檢疫站」測量體溫、手部消毒，投票全程應維持社交距離並配戴口罩，僅選務人員查驗身分時可以暫時脫罩。如民眾體溫超過37.5度，選務人員會要求該人戴上防疫手套，引導其使用防疫專用圈票處，投票完畢後消毒圈票處、回收防疫手套，並定時更換圈選工具。中選會主委李進勇日前受訪時補充，現場備有5倍圈選工具以供替換。

查驗身分後，中選會說明，民眾首先領取地方公職人員選票，才領公投票。設籍於6都及3市的民眾，將領到市長、市議員、里長及公投票，總共4張；部分6都有山地原住民區，會多領區長與區民代表票；其餘13縣市領縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長及公投票，總共6張。

中選會提醒，若不願領取部分選舉票或公投票，選務人員當場在選舉人名冊註記，管理員及監察員各1人共同簽章證明，民眾不得2次領取選票。

當日下午4時即為投票截止時間，選務人員將手持「投票排隊終點」站在隊伍末端，讓時限內到場的民眾投票，防止遲到者排隊。

開票順序分為3種情形，直轄市與3市先開票市長、市議員，再開里長及公投票；部分6都山地原住民區，1組開票市長、區長、里長，另1組負責市議員、區民代表及公投，皆同時開票。其餘13縣市，共2組同時開票縣長、鄉（鎮、市）長、村里長，以及縣議員、鄉（鎮、市）民代表與公投。