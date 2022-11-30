中國民間反封控抗爭運動遍地開花，國際貨幣基金總裁喬治艾娃今天說，中國是時候捨棄大規模封控，轉而以更具針對性的方法來因應COVID-19疫情。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）敦促中國「重新調整」隔離每一個病例的嚴厲「清零」政策，原因「正是因為這對民眾與經濟造成衝擊」。

喬治艾娃說，全球經濟已因高通貨膨脹、能源危機與糧食供應中斷而受挫，中國調整COVID-19（2019冠狀病毒疾病）因應手段將可減緩對世界經濟的衝擊。

新疆烏魯木齊市的吉祥苑社區24日晚間發生大火，因防疫封控阻礙逃生與搶救，造成10死9傷。這場大火讓累積已久的民怨一觸即發，掀起北京市等大城響應反封控抗爭，陳抗規模之大為數十年僅見。

有關當局已鬆綁部分管控措施，但仍無跡象顯示，他們將停止實施動輒讓數百萬民眾一連幾個月都被禁足在家的動態清零政策。

喬治艾娃今天在柏林接受美聯社訪問時說：「我們看到了捨棄大規模封控、改採針對性防疫措施的重要性。這樣的針對性作法可在不造成重大經濟代價的情況下，遏阻COVID-19疫情擴散。」

喬治艾娃也敦促中國審視疫苗接種政策，把施打重點集中在「最容易感染的民眾」身上。

年長者接種率低迷是中國訴諸封控的一大原因，而更具傳染性的變異株現蹤，只讓防疫壓力有增無減。

從旅遊、零售運輸到汽車銷售等，封控措施讓全球第2大經濟體中國所有活動都減緩下來。喬治艾娃敦促中國「調整在供應鏈運作上的整體評估，並留意它對全球各地產生的溢出效應」。

總部設於華盛頓的國際貨幣基金預估，中國今年經濟成長僅3.2%，罕見的低於全球平均。

中共之前已採取行動，往喬治艾娃建議的方向走，改採隔離有感染病例的建築或小區而非封鎖整座城市，並做出其他改變來減低對民眾與經濟造成的代價。但10月以來確診病例增加，促使承受到上級壓力的地方當局實施隔離，以及其他民眾口中太過極端的限制措施。

記者問到對鎮壓抗議的批評有何評論時，中國外交部發言人趙立堅捍衛北京的防疫策略，稱民眾的法定權利受到法律保障。

趙立堅說，政府試圖以「最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」。