今年7月起，基隆市環保局配合環保署政策，推動民眾自帶環保杯可獲折扣優惠，得到不少民眾的好評。（基隆市環保局提供／張志康基隆傳真）

自12月起，台北市推動禁用塑膠杯政策，引起許多民眾的議論。基隆市環保局副局長郭憲平表示，基隆市自今年6月城博會期間，便推動循環杯政策，並將於明年起，陸續在基隆市的商場及循環站設置據點，推廣政策。

郭憲平指出，今年6月基隆市舉辦城市博覽會時，基隆市環保局便在各大展區設置「環保餐具租賃服務站」，提供環保餐具免費租借，並且進行環保教育宣導，鼓勵民眾自備餐具，減少垃圾產生，降低對環境的危害。

郭憲平表示，目前基隆市環保局依循環保署的相關政策，推動民眾自帶杯具的相關政策。並透過推行循環杯及租賃環保餐具等方式，可以有效的讓沒有隨身攜帶環保杯的民眾，也能夠透過租借的方式，鼓勵民眾多利用環保餐具、杯具。

以今年6月城博會期間來看，民眾對於循環杯這種方式，接受程度還不算高，再加上還有回收、清洗等步驟，還需要一段時間的推動，才能夠讓民眾逐漸接受。郭憲平指出，就像先前環保署推動購物垃圾袋收費一樣，民眾要將其內化為消費習慣，仍需要時間培養與政策的配合。

7月起，為減少塑膠一次用飲料杯的使用，基市環保局配合環保署，推動民眾自帶環保杯，在連鎖便利商店、連鎖速食店、連鎖超級市場及連鎖飲料店等四大連鎖業者消費，便可獲現金5元以上折抵回饋，已經獲得不少民眾的肯定。

郭憲平表示，基隆市環保局預計將在明年陸續在市內的商場與循環站推動環保循環杯的出借及回收站，進一步推動民眾養成自備環保杯或使用循環杯的消費習慣，以達到減少廢棄物產生，並打造減塑生活的目的。