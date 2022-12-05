上緯投控（3708）宣布今年初發表之革命性創新產品—可回收熱固材料「EzCiclo易可收」／「CleaVER可立解」榮獲SAMPE所頒發「2022年度材料類SAMPE中國創新獎」及生策會所頒發「第十九屆國家新創獎－企業新創獎」等多個獎項肯定。

上緯投控表示，EzCiclo技術應用產業廣泛，如風電葉片、印刷電路板、運動休閒及汽車等傳統環氧複合材料應用領域都可適用。目前正和國際知名整機廠西門子歌美颯進行可回收風機葉片認證。

此外，上緯還與知名碳纖維自行車廠航翊合作打造全球第一台100％可全回收之碳纖維複材自行車，並投入後端回收材料之再利用技術，目標為達成產業內閉環應用，目前已建成一座可回收試驗線。

SAMPE 中國創新獎共設立「創新設計」、「創新材料」、「創新製造」、「創新應用」四個獎項，面向全球徵集創新性的產品及解決方案，表彰其中為先進複材領域創新發展和科技進步方面做出傑出貢獻的機構和個人。

上緯指出，創新推出的「EzCiclo易可收」、「CleaVER可立解」可回收熱固材料，製造商不需要改變原來製程，即可運用EzCiclo樹脂制成可回收複合材材，搭配CleaVER降解液，可將複合材料廢棄部件進行降解，將纖維和樹脂完全分離，可重覆再利用，達成全回收。

上緯用創新化學方式改變回收規則，整個過程最大程度地減少了原材料的消耗，增加材料重復利用和再循環的可能性，為事業廢棄物找到一條可回收再利用的解決方案，建立熱固材料循環產業商業模式及其產業價值鏈。