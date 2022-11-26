美國禁止銷售華為和中興製造的通信設備，並限制使用一些中國製造的影像監控系統包含海康威視、大華和海能達的產品，理由為它們對於國家安全存在「不可接受的風險。」

據《美聯社》（AP）26日報導，由5名成員組成的聯邦通信委員會（FCC）25日表示已經一致投票通過了新規範，將禁制進口或銷售某些對美國關鍵基礎設施構成安全風險的技術產品。這是美國多年來對中國科技限制升級的最新進展，這類限制從川普（Donald Trump）總統開始，現在拜登政府延續了下去。

聯邦通信委員會主席民主黨籍的羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）在一份準備好的聲明中說：「聯邦通信委員會致力於保護我們的國家安全，確保不值得信賴的通信設備不被授權在我們的邊界內使用，我們將在這裡繼續這項工作。」

除了華為和中興，該命令還影響到海康威視和大華等公司生產的產品，這些公司是廣泛使用的影像監控攝像機的製造商。聯邦通信委員會的命令適用於未來的設備授權，不過該機構留下了可以撤銷以前授權的可能性。

共和黨黨籍的FCC委員卡爾（Brendan Carr）在推特上說：「我們一致決定代表了FCC歷史上第一次投票禁止基於國家安全考慮的新設備的授權。」。

卡爾補充說，「由於我們的命令，任何新的華為或中興設備都不能被批准。也不能批准任何新的大華、海康威視或海能達的設備，除非他們向FCC保證他們的設備不會被用於公共安全、政府設施安全和其他國家安全目的。」