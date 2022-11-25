Zara西班牙的門市店員在周四於店外進行抗議，要求提高工資。部分員工從西班牙其它地區過來，在黑色星期五的前夕提出抗議。

Zara母公司Inditex在上周同意，將於明年二月對西班牙所有全職員工支付一次性的1000歐元獎金，以協助抵抗通膨壓力。

根據工會指稱，Inditex還提出，到2024年前要逐步提高月薪200歐元，但是抗議人士要求至少提高400歐元。

CGT工會領導人Anibal Maestro說，Zara正在漲價，並改善公司獲利，但是雇員的工資沒有相對應上升。

抗議者舉著的標語牌，上面寫著：「我們讓你成為百萬富翁，你給我們發放不穩定的薪水」、「我為Inditex工作，但是都撐不到月底」。

工會稱，馬德里商店店員的月薪接近1400歐元。工會領袖Carmina Naveiro則說，相較之下，倉儲的工人可以拿到約2000歐元薪水；但是線上訂單的增加，加重了工人工作量。

她說，如果工資沒有提高，呼籲在12月和1月進行更多抗議活動。