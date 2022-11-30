克羅埃西亞明年1月1日將加入歐元區，該國29日通過首個以歐元計價的預算案，目標是在2023年經濟預估成長0.7％的前提下，總體赤字達到國內生產毛額（GDP）的2.3％。該預算案在議會以77票同意、50票反對獲得通過。