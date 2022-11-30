克羅埃西亞 通過首個歐元預算案 23:022022/11/30 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 克羅埃西亞明年1月1日將加入歐元區，該國29日通過首個以歐元計價的預算案，目標是在2023年經濟預估成長0.7％的前提下，總體赤字達到國內生產毛額（GDP）的2.3％。該預算案在議會以77票同意、50票反對獲得通過。 《國際金融》克羅埃西亞擁抱歐元 通過首個歐元預算案 歐盟天然氣價格上限方案出爐 275歐元為限 政院力推總預算 帶動內需 #預算案 #克羅埃西亞 #首個 #歐元 #日將 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本眾院通過第2次補正預算案 國防支出成焦點 05:302022/11/30 國際 匯率期貨趨勢專欄－Fed放鷹 歐元反彈偏空看 04:102022/11/30 證券．權證 避免防疫層層加碼 浙江城首個規關停快遞分撥中心 14:242022/11/24 兩岸 非美貨幣找反彈 台幣回升天時地利 20:022022/11/27 財經 《國際金融》ECB行長放鷹：歐元區通膨尚未觸頂 暗示續升息 11:182022/11/29 財經 《國際經濟》歐元區11月綜合PMI跌勢趨緩 惟需求持續下滑 17:392022/11/23 財經 歐元區 11月PMI連續五個月緊縮 23:522022/11/23 財經 死亡之組登場 德日首戰就強碰 04:102022/11/23 運動天地 匯率期貨趨勢專欄－利空籠罩 歐元軟腳 04:102022/11/22 證券．權證 雜誌精選》美國通膨放緩 美元獨強時代結束 11:302022/11/26 財經 歐元區11月經濟信心指數反彈 22:432022/11/29 財經 《國際金融》觀望PMI數據 歐股狹盤 17:092022/11/23 財經 世足》賽前口水戰 克羅埃西亞教頭討尊重 16:242022/11/27 體育 世足》克拉馬里奇獨進兩球 「格子軍團」4：1勝加拿大 00:162022/11/28 體育 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。