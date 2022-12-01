華新(1605)今年5月31日董事會決議以2.1億歐元取得Cogne Acciai Speciali公司(CAS)70％股權，經台灣及義大利政府核准後，昨日與義大利Marzorati家族完成交割，今年12月即可併入營收。

CAS位於義大利工業重鎮Aosta，為歐洲不銹鋼棒及盤元廠，生產高值化及產業認證特殊鋼種，在全球15個國家有銷售據點。產品主要應用在汽車、油氣、航太、醫療與機械加工產業，目前年產能約22萬噸，2021年營收約7億歐元、獲利近4000萬歐元，淨利率約5％，今年前3季營收已達7.3億歐元，華新併購後不銹鋼年產能將從50多萬噸提高至 70多萬噸。

經由該項交易2022年12月起，CAS公司資產、營收、獲利將併入華新財務報表。華新麗華不銹鋼事業透過此次收購，在產品、技術、設備、通路與客戶將形成互補與綜效，增加整體競爭力，成為全球不銹鋼棒及盤元的龍頭企業。