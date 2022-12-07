環球晶(6488)、中美晶(5483)營收持續報喜，前11月累計均已超車去年全年。中美晶(5483)今公告十一月營收，單月合併營收達70.5億元，年增長13.5%；中美晶今年一月至十一月累計合併營收突破700億大關，達751.3億元， 更較去年同期成長近兩成!

中美晶旗下的半導體子公司環球晶今日亦公告十一月營收，單月合併營收達60.5億元，年成長10.1%；環球晶圓今年一月至十一月累計合併營收突破600億元，創下642.4億元佳績，更較去年同期成長15.1%。

中美矽晶與環球晶圓表現卓越，前十一個月累計合併營收雙雙突破去年全年營收。

環球晶指出，受通膨及消費者信心水準下降影響，消費型產品需求疲軟，小尺寸產品拉貨力道放緩、墊高庫存水位，隨著下游廠商調整出貨量，預計明年上半年庫存將逐漸去化。大尺寸及特殊晶圓 (FZ、SOI) 因強勁的車用與工業應用支撐，持續熱絡，而受惠電動車和淨零碳排等政策激勵，化合物半導體市場規模預期將迅速擴大。目前環球晶除小尺寸晶圓稼動率稍微鬆動外，大尺寸及特殊晶圓皆滿載生產。