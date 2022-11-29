中國大陸多地發生抗議防疫措施的事件，美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）28日表示，美國總統拜登正密切關注和了解示威，並留意事件發展方向，強調支持和平抗議的權利。此外，媒體稱美國軍援烏克蘭以致對台軍售延遲交付，柯比回應，美國持續聯繫盟友了解戰備需求，並認真承擔協助台灣擁有所需防衛能力的責任。

談及大陸近期的示威事件時，柯比表示：「總統不會為世界各地示威者代言，他們已在為自己說話。」

柯比指出，數週前拜登和中國國家主席習近平會面時，曾談及應對新冠疫情，美國向世界各地的和平抗議者發出相同且一致的訊息，即人民應享有集會及和平示威的權利。美國對中國示威浪潮的地點、規模及範圍了解並不多，未能斷定是普遍抗議或個別事件。

柯比強調，美國不支持封鎖防疫，中國部分人明顯感到憂慮，相信他們應該能夠和平抗議。對於拜登是否認為中國的清零政策抑制中國或全球經濟復甦，柯比表示，拜登知道新冠疫情在許多國家仍是問題，在某種程度上抑制商業活動，中國作為國際主要經濟參與者，且仍在與新冠鬥爭，顯然會影響經濟。

另一方面，《華爾街日報》日前報導，美國持續軍事援助烏克蘭抵抗俄羅斯，導致對台軍售延遲交付情況惡化。柯比對此回應稱，美國持續聯繫盟友了解戰備需求，並認真承擔協助台灣擁有所需防衛能力的責任。

柯比表示，美國不斷平衡自身、盟友與合作夥伴、銷售武器方，以及烏克蘭軍隊庫存。拜登每做出一個減少國防部庫存的決定，均會收到國防部的評估，判斷是否會影響美國戰備狀態。

他指出，美國一直與盟友及合作夥伴保持聯繫，了解對方戰備需求，因為他們大多依賴美國武器，包括台灣在內。柯比重申，拜登日前才簽署10億美元對台軍售協議，美方會評估下一次變更需求的原因及何時發生，強調協助提供台灣所需自我防衛能力，符合美國法律與政策，並不會改變。

對於運往台灣的武器有否積存而未處理時，柯比不願正面回應，稱不會在公開場合談論任何武器庫存。美方會密切關注，確保自身、盟友和合作夥伴能保持備戰狀態。