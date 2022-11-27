教育部體育署及中華奧會於27日共同舉辦「111年度國際及兩岸交流暨人才培育成果分享會」，分享本年度合力推動「參加國際運動賽會」、「參與國際事務」、「奧林匹克教育」、「國際體育事務人才培訓」、「奧林匹克出版品」、「兩岸交流」等六大主題，超過50項計畫及活動的豐碩成果。

這場成果分享會由中華奧會林鴻道主席、教育部體育署副署長林哲宏頒發結訓證書給「國際體育事務人才培訓營」新、複訓學員，以及頒獎給中華奧會百周年繪畫比賽得獎者，並邀請亞洲奧林匹克理事會（OCA）執行委員陳國儀頒獎予亞運兒童繪畫比賽國內甄選獲獎者。

過去兩年多全球因為新冠肺炎疫情影響、國際體育賽事舉辦，不過延到去年進行到2020東京奧運、以及2022北京冬季奧運、2022美國伯明罕世界運動會等大型綜合運動賽會都順利完成，中華隊代表好手們也努力傳回捷報。

隨著陸續走出新冠疫情考驗，許多賽事、活動慢慢恢復，中華奧林匹克委員會今年迎來成立100周年紀念，今年初起就規劃了一系列活動，在參與國際活動上，除延續疫情爆發以來的作法，持續積極參與各項線上國際會議，於下半年全球疫情緩和、各國逐漸解封之際，亦把握機會遴派代表出席實體國際會議，同時也持續積極爭取各項國際組織職務，包括有中華榮譽副主席陳士魁榮獲亞洲綜合格鬥總會（AMMAF）執行委員一職，以及副主席蔡家福榮獲亞洲全民運動總會（ASFAA）特別委員會委員一職。

另外，中華奧會與教育部體育署合力推動第二年的「國際事務接班人養成計畫」，持續培養我國擔任國際單項運動組織職務人士的接班梯隊，以鞏固及爭取更多我國人士國際體育運動組織中擔任重要職務，總共有中華奧會執行委員張文馨代表舉重協會順利當選國際舉重總會（IWF）執行委員，中華民國棒球協會理事長辜仲諒順利當選亞洲棒球總會（BFA）會長與世界棒壘球總會（WBSC）副會長，還有擔任過馬術協會國際組組長的黃啟芳順利連任國際馬術總會（FEI）副會長。

中華奧會表示，奧林匹克活動於台灣推動已達百年里程碑，感謝教育部體育署、外交部及民眾對於中華奧會各項工作的協助與支持，未來將以「後疫情時代」為下一個出發點，持續秉持以運動員為核心的理念，以更加創新、順應時代與潮流的思維，與教育部體育署戮力合作，開創寶島體育發展更加輝煌的100年。