長期關注環境議題的暨大教授陳谷汎接任埔里國中家長會長，他盼環境永續教育能向下紮根。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣暨南國際大學土木學系特聘教授兼系主任陳谷汎，擅長水資源管理等領域，長期關注環境永續議題，他當選埔里國中2022學年度的家長會長，2日晚間交接，觀禮貴賓眾多。他說，埔里國中教學多元，盼能發揮影響力讓環境永續教育向下紮根。

埔里國中家長會長交接典禮2日晚間舉行，埔里國中校長陳清濱等賓客見證下，鄭振雄卸下家長會長職務，改由暨大教授陳谷汎接任。陳谷汎擅長土壤及地下水污染調查與整治、水及廢水處理、水資源及流域管理、噪音評析與控制等領域，他曾幫助社區推動微水力發電、LED幫農業升級等，與會祝福賓客眾多。

陳谷汎表示，聯合國在2015年宣布了2030永續發展計畫SDGs，包含了減緩氣候變遷、消除貧窮、促進性別平等權等17個項目，雖然很多學校已經在推動，期望能積極向下扎根，與國中端進行合作，

陳谷汎感謝暨大科技學院院長蔡勇斌全力支持，以科技學院所執行的大學社會責任USR，推動SDGs並結合深耕在地文化、推廣環境永續、打造更友善環境，運用更多資源，從國中小推動科技教育課程，讓更多教師與學生參與，營造友善環境。

陳清濱說，很高興暨大教授陳谷汎接下埔里國中家長會長一職，期盼未來能與暨大合作，一起推動SDGs，讓所有師生一起推動永續環境與實踐，打造埔里國中新亮點。