美國大型鐵路工會成員投票否決拜登內閣9月促成的臨時勞資協議，美國再次籠罩鐵路罷工危機，工人最快可能在12月9日發動罷工，恐帶來商品短缺與價格上漲壓力。

代表鐵路勞工的12個工會皆已完成投票，有八個工會批准拜登政府居中斡旋的協議，但有四個否決協議。新合約的內容包括在2020至2024年為鐵路員工加薪24％。

拒絕新合約的四個工會仍會維持業務運作，至少至12月初。在此同時，協商將繼續進行，以防止罷工引發的大規模運輸中斷，打擊仍在復原階段的供應鏈和危及整體經濟。

代表3.6萬名鐵路勞工的國際鈑金、航空、鐵路和運輸工人協會（SMART-TD），以微弱的差距拒絕新合約，不過擁有2.4萬名會員的火車頭工程師和訓練員兄弟會（BLET），勉強通過新合約。SMART-TD與BLET是最後兩個公布投票結果的工會。

SMART-TD領袖表示，他們將重返談判桌，在12月8日期限前協商修正版的合約。若是未能達成協議，工人獲准12月9日罷工。

SMART-TD運輸部總裁佛格森（Jeremy Ferguson）表示：「SMART-TD的會員用選票表達意見，現在將再度回到談判桌。事情都能透過協商解決，不必訴諸罷工。」

美國約有40％的長程貨物透過鐵路運輸，像是煤碳、木材、建材和汽車零件等。即便是短期罷工亦可能導致貨物運輸延誤和堵塞，打擊好不容易才有好轉跡象的供應鏈。如果罷工延長，可能造成燃料和糧食在內的商品短缺，並推高價格。

倘若四個否決新合約的工會無法在罷工期限前達成協議，國會可能下令鐵路勞工留在工作崗位，或是回去工作。

聯合太平洋鐵路（Union Pacific）、柏克夏海瑟威旗下的BNSF、CSX和諾福克南方鐵路（Norfolk Southern）等大型貨運鐵路業者表示，聘雇與留用工人是解決服務中斷的優先要務。