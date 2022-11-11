台股氣勢如虹！加權指數短期內自「萬二」一路飆上「萬四」，在美國10月通膨數據降溫下，台股11日順利突破「萬四」大關，群益投信分析，台股殺低賣壓可望舒緩，建議投資人操作可伺機汰弱留強，將部分低波動個股，轉向2023年成長把握度高、產業復甦之族群。

台股自3日收盤12,986.6點，攀升至11日收盤的14,007.56點，波段漲點已來到1,020.96點、漲幅7.86％。群益投信指出，若進一步觀察台股ETF近一周表現，36檔平均周漲幅8.04％，表現勝過大盤。

若篩選本周三大法人最青睞之ETF，群益台灣精選高息ETF單周獲法人買超3.82萬張為最高，且11日收盤價達16.25元，也創下10月中旬掛牌以來的新高，單周漲幅8.26％，呈現價量齊揚態勢。

國泰智能電動車、期元大S&P原油反1、國泰台灣5G+、中信關鍵半導體、國泰費城半導體、中信電池及儲能、元大台灣50正2，單周也有逾萬張買盤加持。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志指出，後續G20、APEC會議，以及台美兩選舉，將使政治變數增多，預期中美、俄烏、兩岸議題將成為市場關注焦點，先前地緣風險造成台股跳空下殺，部分族群股價也跌破10年線，長線資金有望回補。

謝明志分析，財報周展望偏弱及大陸維持清零，也讓整體產業第四季旺季不旺成為定局，不過，部分產業供需開始出現築底，殺低賣壓可望舒緩，資金將轉為尋求布局時點，操作上伺機汰弱留強，並可將部分低波動個股轉往2023年成長把握度高、產業將迎復甦之標的。