美股連日重挫，亞股今（12）日除了陸股之外，普遍大跌，由於台股雙十連假休市，美陸都大跌（陸股十一長假之後11日開市重挫），今天展開補跌，與美股及陸股連動ETF首當其衝，中信中國50正2（00753L）及富邦NASDAQ正2（00670L）二檔槓桿ETF都跌逾10％。

此外，由於市場悲觀情緒增溫，資金大舉轉戰至反向型ETF，富邦上證反1、富邦恆生國企反1、元大滬深300反1、富邦NASDAQ反1等，漲幅都在5％以上。

整體ETF來看，今天與股指連動的槓桿（包括正向2倍及原型）ETF都出現大跌，而反向ETF則是應聲大漲。正向ETF今天跌勢慘不忍睹，至少有超過40檔與國內外連動股指或主題型ETF跌幅在5％～10％以上。

反向ETF大漲標的，除了上述5檔大漲5％之外，還有FH香港反1、國泰中國A50反1、元大台灣50反1、群益臺灣加權反1、元大S&P500反1、國泰臺灣加權反1、富邦臺灣加權反1等，漲幅都在3％～5％以上。