台股掛牌ETF，今早「反向」型ETF上演旱地拔蔥行情，逾10檔的反向ETF紅盤大漲，包括元大台灣50反1(00632R)、國泰中國A50反1(00656R)、富邦恒生國企反1(00666R)、國泰臺灣加權反1(00664R)、美國道瓊反1(00669R),、富邦臺灣加權反1(00676R)、富邦NASDAQ反1(00671R)、FH香港反1(00651R)、元大S&P500反1(00648R)等。

投銀指出，美國9月非農就業新增26.3萬人，雖低於8月份的31.5萬人，但高於市場預期的25萬人；失業率下降至3.5%，亦低於市場預期的3.7%。平均時薪年增率為5%，略低於市場預期的5.1%，但仍處於高點。此外，9月勞動參與率從上個月的62.4%下降至62.3%，仍低於疫情前的水準，顯示缺乏勞工投入的就業市場的情況下，將難以有效壓低薪資增長率。整體而言，非農就業數據顯示美國勞動市場維持強勁，且工資壓力猶存，芝加哥期貨市場顯示聯準會將維持鷹派升息立場，目前預估11月利率會議升息3碼機率逾80%，12月利率會議升息2碼之機率約63%。

富達國際多重資產團隊認分析，上週市場擔憂瑞士信貸可能於10月26日宣布戰略重組計畫，其5年期信用違約交換(CDS)突破金融海嘯高點，一度超越370個基點。瑞士信貸事件與雷曼事件是相當不同的，瑞士信貸並無持有不良貸款，且對企業貸款相當審慎並有大量抵押，因此儘管目前面臨艱困情境，但預估系統性風險相對有限，惟現階段在面臨新聞頭條風險環繞，仍會對瑞士信貸帶來負面衝擊。