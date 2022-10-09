日本下周將開放自由行，但要求打滿三劑疫苗才可入境，由於高端不在日方認可清單，導致「高端仔」們想赴日必須自費3500元做PCR，對此一名網友表示，自己打到日本台灣交流協會詢問後，得到四劑內有三劑符合日本規定疫苗即可。

網友在PTT發文，表示自己打了AZ兩劑和一劑高端，看到日本不認可高端，必須要自費PCR，實在不想花這筆費用，因此直接打到日本台灣交流協會詢問，經過一層又一層的電話轉接，終於得到答案。

原PO說，對方回答，不足三劑者先不算，只要前三劑有任一劑不符合規定的疫苗，第四劑打的是日本認可的疫苗即可，也就是說，以自己的情形，只要第四劑打莫德納、BNT、嬌生、AZ、Covaxin、Novavax，以及後面追加認可的大陸國藥、科興、康希諾、印度Covishield以及美國Covovax，就可省下3500元的PCR自費。

消息一出，幾家歡樂幾家愁，有網友興奮表示自己只有一劑是高端還有救，但也有人哀嚎，表示自己其中兩劑打的是高端，看來已經無解了。