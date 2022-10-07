由於其沙巴-砂拉越管道洩漏，馬來西亞國家石油公司（Petronas）已宣布其液化天然氣（LNG）出口設施的供應出現不可抗力將暫停向客戶交貨，而主要客戶日本將首當其衝，其次包含韓國、中國大陸以及能源轉型後十分仰賴液化天然氣的我國。

綜合外媒6日報導，這次洩漏可能會加劇全球燃料緊縮。《The Edge》援引馬來西亞國家石油公司對彭博社的回應稱，在9月21日洩漏後，馬來西亞國家石油公司觸發了不可抗力法律條款。

「當火災或自然災害等不可預見的事件阻止他們履行合約義務時，公司通常會宣布不可抗力。隨著液化天然氣工廠的供應宣布不可抗力，馬來西亞國家石油公司現在很可能可以使用相同的條款取消向海外客戶出貨，」

馬來西亞國家石油公司曾表示正在尋減輕管道洩漏所造成的影響，並恢復液化天然氣設施的供應的方法。

由馬來西亞國家石油公司 (Petronas) 擁有多數股權的馬來西亞液化天然氣公司6日表示，其客戶日本三菱也宣布液化天然氣供應發生不可抗力，而日本三菱也擁有馬來西亞液化天然氣公司的股份。

Malaysia LNG declares force majeure on supply to customers -Mitsubishi https://t.co/CjEuRp4CXl pic.twitter.com/vgJA6nA9Sp — Reuters (@Reuters) October 6, 2022

日本三菱發言人表示：「我們已經強烈要求馬來西亞液化天然氣，採取一切可能的措施來檢查和應對影響，」並表示，「我們將密切關注情況並為馬來西亞液化天然氣提供全力支持，以盡量減少對日本市場的影響，」

據三菱公司稱，馬來西亞液化天然氣項目的液化天然氣總產能為每年 2570 萬噸，是世界上單一地點最大的液化天然氣設施之一，主要客戶包括日本、韓國、台灣和中國大陸。

根據日本貿易數據，馬來西亞是 2021 年日本第二大液化天然氣供應國，提供約1000萬噸。根據Refinitiv的數據，馬來西亞從去年10月到12月向日本運送了50批次的液化天然氣。對全球而言，分析師表示，由於馬來西亞國家石油公司宣布的不可抗力，使得已經問天的歐洲天然氣價格再度上漲。