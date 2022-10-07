為了解決通膨問題，美國聯準會採取激烈升息策略，各國央行為了縮小利差紛紛跟進，只有日本仍維持寬鬆貨幣政策，成為唯一一個負利率的國家，因此瑞銀集團警告，如果日本開始升息，恐會吸引資金回流，進而引發金融市場震盪，日本對外投資比重較高的國家首當其衝。

美媒報導，瑞銀指出，由於日本國債殖利率一直是全球固定收益的支柱，因此若寬鬆貨幣政策出現改變，將對全球經濟造成深遠的影響，尤其是日本投資者大量持有資產的國家，包括澳洲、法國及美國。

瑞銀甚至警告，如果日本最終放棄殖利率曲線控制（YCC）政策，可能導致股市墜入熊市，美股與歐洲股市可能下跌10%，但瑞銀也說，此狀況屬於極端狀況，發生的機率不高，還需要時間觀察。

儘管如此，瑞銀認為，日本央行為了避免在全球經濟衰退時刻升息而犯錯，可能不會在未來兩年內改變政策。摩根大通卻有不同看法，「日本面臨兩個難以解決的問題，想要維持全球第二大債券市場的地位，同時又要避免日圓因政策與其他人不同步而快速貶值。」

渣打銀行分析師Steve Englander則認為，「雖然全球利率上升、日圓快速貶值可能導致政策轉變，但最有可能的原因，其實是日本通膨與通膨預期回升才是比較重要的關鍵原因。」